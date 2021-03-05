"يوم الشجرة"... خامنئي يغرد في "حب البيئة"

حذر آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني، اليوم الجمعة، من "أولئك الذين يضحون بالبيئة من أجل مصالحهم".

جاء ذلك في تغريدات لخامنئي باللغة العربية عبر حسابه على تويتر بمناسبة احتفال إيران بيوم الشجرة الذي يصادف الخامس من مارس/آذار من كل عام.

وقال المرشد الأعلى: "لقد جعل الله تعالى النباتات والأشجار أساساً مهماً في حياة الإنسان وبناء الحضارة الإنسانية".

وأكد أن الأشجار "تنقّي الهواء وتنتج الغذاء للبشر وتلطّف النفسية البشرية، وهي رمزٌ لازدهار بيئة العيش للإنسان وسعادتها، كما يُصنع منها أدوية كثيرة".

وأضاف "لكن، للأسف، بعض الأشخاص يضحّون بالبيئة من أجل مصالحهم".

لقد جعل الله تعالى النباتات والأشجار أساساً مهماً في حياة الإنسان وبناء الحضارة الإنسانية. إنها تنقّي الهواء وتنتج الغذاء للبشر وتلطّف النفسية البشرية، وهي رمزٌ لازدهار بيئة العيش للإنسان وسعادتها، كما يُصنع منها أدوية كثيرة. لكن، للأسف، بعض الأشخاص يضحّون بالبيئة من أجل مصالحهم. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) March 5, 2021

وشدد على أن من يدمرون الطبيعة والغابات والجبال، وينهبون طبقات المياه الجوفية، هم في الواقع يعرّضون مستقبل الحياة للبشر إلى الخطر.

وختم خامنئي بالتأكيد على ضرورة وقوف الشعب والمسؤولين في بلاده في وجه من يدمرون الطبيعة.

أولئك الذين يضحّون بالبيئة من أجل مصالحهم الشخصية، ويدمّرون الطبيعة والغابات والجبال، وينهبون طبقات المياه الجوفية، هم في الواقع يعرّضون مستقبل الحياة للبشر إلى الخطر.

علينا جميعاً أن نقف في وجه ذلك، كُلّاً من الشعب والمسؤولين.#الشجرة_من_أجل_الحياة — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) March 5, 2021

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية فقد شارك خامنئي في الاحتفال بيوم الشجرة عن طريق غرس شتلتين في حديقة مكتبه.

ويصادف يوم 5 مارس/آذار من كل عام في إيران اليوم الوطني للشجرة حيث يشجع الناس على زرع الأشجار والاعتناء بها وحماية الغطاء النباتي.