ظريف: لدينا سياسة خارجية واضحة ولا يجب الخلط بينها وبين آراء بعض المسؤولين الإيرانيين

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، أن بلاده لديها سياسة خارجية واضحة ولا يجب الخلط بينها وبين آراء بعض المسؤولين الإيرانيين.

وقال ظريف في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "الحكومة الإيرانية مفعمة بالحيوية، والمسؤولون يعبرون عن آراء متنوعة، لكن لا ينبغي الخلط بين هذه الآراء وسياسة الدولة".

وأضاف قائلا: "بصفتي وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين، سأقدم قريبًا خطة عمل ملموسة بناءة - من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة".

Iranian polity is vibrant & officials express diverse opinions



But those opinions should NOT be confused with state policy



As Iran's FM & chief nuclear negotiator, I will shortly present our constructive concrete plan of action—through proper diplomatic channels#CommitActMeet — Javad Zarif (@JZarif) March 5, 2021

وكان وزير الخارجية الإيراني أكد أمس الخميس على "عدم جواز إعادة مناقشة" الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، الذي تم التوصل إليه في 2015.

وكتب ظريف في تغريد له قائلا: "إذا كان 2021 يختلف عن 2015، فهو يختلف عن 1945 أيضا، وبالتالي دعونا نغير ميثاق الأمم المتحدة ونحذف حق الفيتو الذي كثيرا ما تستغله الولايات المتحدة".

وكانت واشنطن أعربت مؤخرا عن رغبتها في مناقشة عدد من الملفات، مثل نشاط إيران في المنطقة وبرنامجها للصواريخ البالستية، كشرط للعودة إلى الاتفاق النووي.