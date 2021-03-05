بشأن السوريين العائدين لبلادهم... أردوغان يوجه طلبا للاتحاد الأوروبي

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الوضع في سوريا وليبيا.

أنقرة– سبوتنيك. جاء ذلك خلال محادثة أجراها الرئيس التركي عبر الفيديو مع ميركل، اليوم الجمعة، بحسب بيان للرئاسة التركية

وبحسب البيان، بحث أردوغان وميركل العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وقال أردوغان إنه "يولي أهمية كبيرة لمواصلة الاتصالات المنتظمة مع ميركل، مؤكدا أن تركيا هي في الواقع الدولة الوحيدة التي تقدم المساعدة لملايين السوريين".

ودعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى "تقديم الدعم المالي والفني للسوريين الذين يعودون إلى وطنهم".

وكان الاتحاد الأوروبي تعهد خلال القمة التركية الأوروبية، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بتخصيص صندوق بقيمة 3 مليارات يورو من أجل السوريين في تركيا.

وعاد الاتحاد الأوروبي خلال القمة التركية الأوروبية التي انعقدت في 18 مارس/ آذار 2016، وقرر تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 3 مليارات يورو للصندوق، بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

إلا أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال في يناير/كانون الثاني 2020، إن الاتحاد الأوروبي لم يدفع نصف تعهداته تجاه اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، والمقدرة قيمتها بـ 6 مليارات يورو.