"الصحة العالمية": كورونا سيخلف تداعيات نفسية أكبر من الحرب العالمية الثانية

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا سيخلف تداعيات نفسية أكبر مما سببته الحرب العالمية الثانية (1939- 1945).

وأعلن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس أنه تم حتى الآن توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا عبر منصة كوفاكس.

وكوفاكس هو برنامج لنقل لقاحات إلى البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.

وأعلن مدير المنظمة أنّ فريق الخبراء الذي تم إرساله إلى ووهان في الصين، في يناير/كانون الثاني، للتحقيق في منشأ وباء كورونا، سيصدِر تقريره في الأسبوع الذي يبدأ في 15 مارس/ آذار.

وشدد على أن العالم قد يواجه موجة ثالثة ورابعة من كورونا "إذا لم نكن حذرين".