موسكو تدعو لعقد اجتماع عاجل بشأن عودة إيران وأمريكا إلى الاتفاق النووي

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن دعوة موسكو لعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن، بشأن عودة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.