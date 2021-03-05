استطلاع: بشكل مفاجئ... غالبية الأمريكيين يؤيدون الحصول على اللقاح

أظهر استطلاع للرأي أن الكثير من الأمريكيين أصبحوا مؤيدين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل مفاجئ.

وبحسب مجلة "فوربس"، اليوم الجمعة، فقد كشف مسح وطني جديد أن نحو 70% من البالغين في الولايات المتحدة حصلوا بالفعل على جرعة واحدة من لقاح كورونا أو يعتزمون الحصول عليه.

وتمثل نتائج المسح الذي أجراه مركز أبحاث بيو، زيادة كبيرة مقارنة بـ 51% ذكروا أنهم خططوا للحصول على اللقاح في سبتمبر/ أيلول.

وأشارت المجلة إلى تسجيل تراجع كبير في تردد الأمريكيين السود في تلقي اللقاح، حيث يقول 61% الآن إنهم يرغبون في الحصول على لقاح كورونا أو حصلوا عليه بالفعل، وهو ما يعادل ضعف من قالوا إنهم خططوا للحصول على اللقاح في سبتمبر.

وأشارت المجلة إلى استمرار الانقسام الحزبي بشأن تلقي اللقاح.

ويقول نحو 56% من الجمهوريون إنهم يخططون للحصول على اللقاح أو حصلوا عليه بالفعل، مقارنة بـ 83% من الديمقراطيين.

وأجرى مركز بيو المسح خلال الفترة بين 16 و21 فبراير/ شباط الماضي على 10,121 من البالغين في الولايات المتحدة.

وفي مطلع فبراير، كانت الولايات المتحدة تجري عملية التطعيم بمتوسط 1.3 مليون جرعة يوميا. ووفقا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن المتوسط اليومي ارتفع عن مليوني جرعة هذا الأسبوع.