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    الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء زيارته إلى البنتاغون، فرجينيا، الولايات المتحدة 10 فبراير 2021

    بايدن يؤكد أن لقاح "جونسون آند جونسون" آمن وفعال... ويرصد ردود فعل أول متلقيه

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، من تطوير شركة "جونسون آند جونسون"، والذي أعلن عنه الأسبوع الماضي.

    وغرد بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "مع لقاح "جونسون آند جونسون" أصبح لدينا الآن لقاح ثالث آمن وفعال لمرض (كوفيد-19) يتم إعطاؤه في جميع أنحاء البلاد".

    وعبّر بايدن عن امتنانه للأشخاص الذين يتقدمون لتلقي التطعيم باللقاح الجديد، وتابع أنه يشجع كل أمريكي على فعل الشيء نفسه عندما يحين دوره.

    وشارك الرئيس الأمريكي مع تغريدته مقطعا مصورا لأول 5 أفراد في أمريكا يتلقون لقاح "جونسون آند جونسون"، الذي يتميز بأنه من جرعة واحدة فقط.

    ويبرز الفيديو تصريحات أحد هؤلاء الخمسة، التي قالت إنها كانت "خائفة حتى الموت" في البداية من تلقي اللقاح، وأنه بعد تطعيمها به شعرت ببعض الدفء في جسدها، لكنه زال سريعا ولم تشعر بأي أعراض بعدها.

    كما تؤكدة متطوعة أخرى في الفيديو أنها لم تشعر بأي شيء بعد تلقيها لقاح "جونسون آند جونسون"، وشددت على أنها تشعر بحال أفضل بعد أن تجاوزت مرحلة تطعيمها.

    ​وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حث الأمريكيين، الأسبوع الماضي، وقت الإعلان عن لقاح "جونسون آند جونسون" على توخي الحذر وعدم الافتراض بأن وباء "كورونا" المستجد انتهى، لافتا إلى أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد في ارتفاع مستمر.

    إنتاج لقاح ضد المرض الفيروسي كوفيد 19 في مصنع الأدوية بينوفارم بضواحي موسكو، أغسطس/ آب 2020
    © Sputnik . AFK Sistema
    أمريكا تجيز استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" للبالغين فقط
    وحذر من أن "لا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا الآن أو الافتراض أن النصر لا مفر منه".

    وقال: "على الرغم من أننا نحتفل بأخبار اليوم، فإنني أحث جميع الأمريكيين: استمروا في غسل أيديكم، والبقاء بعيدين اجتماعيا، واستمروا في ارتداء الكمامات. كما قلت مرات عديدة، لا يزال من المرجح أن تسوء الأمور مرة أخرى مع انتشار المتغيرات الجديدة، وقد ينعكس التحسن الحالي".

    وتابع: "لن ترتكب إدارتي خطأ التعامل مع هذا التهديد باستخفاف، أو مجرد افتراض الأفضل، لهذا السبب نحتاج إلى خطة الإنقاذ الأمريكية لمواصلة هذه المعركة في الأشهر المقبلة".

    واختتم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالته للشعب الأمريكي، قائلا: "هناك ضوء في نهاية النفق، لكن لا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا الآن أو نفترض أن النصر هو أمر لا مفر منه، يجب أن نستمر في توخي اليقظة، والتصرف بسرعة، والاعتناء ببعضنا البعض، لأن هذه هي الطريقة التي سنصل بها إلى هذا الضوء سويا".

    يشار إلى أن شركة "جونسون آند جونسون"، كانت قد أعلنت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن لقاحها الذي يحتوي على مكون واحد أظهر فاعلية بنسبة 66% في الحماية من حالات "كوفيد-19" المتوسطة إلى الشديدة.

    وجاء في بيان الشركة: "اللقاح المرشح فعال بنسبة 72% في الولايات المتحدة و66% بشكل عام في الوقاية من إصابات (كوفيد-19) المتوسطة إلى الشديدة بعد 28 يوما من التطعيم".

    وكان كبير مسؤولي الأبحاث في شركة "جونسون آند جونسون"، بول ستوفليس، قد أعلن في وقت سابق، أن الشركة الأمريكية تخطط لإنتاج مليار لقاح مضاد لفيروس كورونا في عام 2021.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    لقاح, لقاحات, شركة "جونسون آند جونسون", فيروس كورونا, أمريكا, جو بايدن
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