وزير خارجية أيرلندا يلتقي مع الرئيس الإيراني بشأن الاتفاق النووي

يلتقي وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران يوم الأحد بوصفه منسقا لمجلس الأمن الدولي للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015 بين إيران والدول الكبرى.

وقال كوفيني في بيان إن "أيرلندا مؤيد قوي لخطة العمل الشاملة المشتركة. وتحرص أيرلندا من خلال دورنا كمنسق على الحفاظ على إجراء حوار وثيق مع جميع الجهات الفاعلة وتشجيع جميع الأطراف على العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق"، بحسب رويترز.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي من المقرر أن يجتمع أيضا مع كوفيني خلال الزيارة إن إيران ستقدم قريبا خطة عمل "بناءة".

وترفض إيران حتى الآن المشاركة في اجتماع بوساطة الاتحاد الأوروبي بين القوى الكبرى والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

لكن مصادر أوروبية قالت الأسبوع الماضي إن طهران أعطت إشارات إيجابية بشأن بدء محادثات غير رسمية بعد أن ألغت القوى الأوروبية خططا لانتقاد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.