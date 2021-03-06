"بناء المحطة دخل مرحلة الحسم"..الصين تختار رواد فضاء لبرنامج محطتها الفضائية

تم اختيار أفراد الطاقم الذين سيشاركون في بناء محطة الفضاء الصينية ليتدربوا على مهامهم، وفقا لوكالة الفضاء المأهول الصينية.

وقالت الوكالة إن بناء المحطة الفضائية دخل مرحلة حاسمة، مشيرة إلى أن العام الجاري سيشهد تنفيذ العديد من المهام الفضائية بما في ذلك إطلاق الوحدة الأساسية للمحطة، وتجديد الشحنات، ورحلة مأهولة، والتي سيتم تنفيذها واحدة تلو الأخرى.

وتهدف الصين إلى استكمال بناء محطتها الفضائية بحلول عام 2022 تقريبا.

وأثناء البناء، تخطط الصين لإطلاق أربع سفن فضاء "شنتشو" مأهولة، وأربع مركبات فضائية للشحن "تيانتشو" لنقل رواد الفضاء ومواد تكميلية، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".

وتم نقل صاروخ "لونغ مارتش - 5بي واي2"، الذي ستطلق على متنه الوحدة الأساسية، بأمان إلى موقع إطلاق مركبة الفضاء "ونتشانغ" في مقاطعة هاينان، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الوحدة الأساسية في النصف الأول من هذا العام.