وكالة: أمريكا تعتقل نحو 100 ألف مهاجر على الحدود مع المكسيك

نقلت وكالة رويترز عن شخصين مطلعين بأن مسؤولو الحدود الأمريكيون احتجزوا نحو 100 ألف مهاجر على الحدود الأمريكية المكسيكية في فبراير/ شباط، في أعلى معدل لعدد من تم اعتقالهم خلال شهر فبراير شباط/ منذ عام 2006.

وتظهر الأرقام مدى الزيادة المتصاعدة للمهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية الغربية مع سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتراجع عن بعض سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تفرض قيودا على الهجرة.

ويمثل عدد المهاجرين المحتجزين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في فبراير/ شباط زيادة كبيرة بالمقارنة مع عدد المهاجرين الذين تم احتجازهم في يناير كانون الثاني وبلغ 78 ألفا.