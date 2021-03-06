إيران تبعث رسالة للأمم المتحدة ردا على "تورطها في الهجوم على سفينة إسرائيلية"

بعثت إيران، مساء أمس الجمعه، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للرد على اتهام إسرائيل بشأن "تورط طهران بالهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان أواخر فبراير/ شباط الماضي".

وحذر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، في رسالته إسرائيل "من عواقب أي عمل تقوم به يرتكز على سوء تقديرها"، مضيفاً أن "اتهام إسرائيل لإيران بتفجير سفينة إسرائيلية في بحر عمان لا أساس له"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال روانجي، إن "خصائص هذا الهجوم تدل على أنه نفذ من قبل فاعلين ينتهجون سياساتهم الشريرة وأهدافهم غير المشروعة"، مشيراً إلى أن "هدف إسرائيل من اتهام إيران هو محاولة لصرف الأذهان عن الجرائم الإسرائيلية في المنطقة".

وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن "على العالم أن يدرك هذه الحقيقة وأن يعترف بإسرائيل كمسؤولة عن مغامراتها العسكرية وأن يذكرها بأنها ستكون مسؤولة عن عواقب أي عمل يرتكز على سوء تقديرها".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ألقى اللوم على إيران في الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عمان، لكنه تجنب الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل سترد، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن "تقييمه المبدئي" هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف السفينة التي أبحرت إلى دبي بعد ذلك لفحص حالتها.

من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية، أن "اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لطهران باستهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان ترمي لتحقيق أهداف داخلية وخارجية".

وكانت السفينة في طريقها من ميناء الدمام شرقي السعودية إلى سنغافورة إلا أنها تعرضت قبالة السواحل العمانية لانفجار لا يعرف مصدره أدى إلى تضرر جسد السفينة دون وقوع إصابات بين طاقمها.