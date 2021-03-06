إيران ترد للمرة الأولى على بيان الجامعة العربية بشأن الجزر الثلاث مع الإمارات

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، على البيان الصادر من جامعة الدول العربية، بشأن الجزر الثلاث، "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی"، مؤكدة أنهم "جزء لا يتجزأ من أرض إيران".

ورفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، بيان الجامعة العربية، وقال: "من المؤسف أن بعض الدول العربية بصدد اختلاق عدو وهمي لحرف أنظار الرأي العام عن إجراءاتها الشريرة والهدامة بدلا من معالجة المشكلات الأساسية التي يعاني منها العالم العربي بما فيها إيجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني الاحتلالي والمثير للتوتر في المنطقة والتقصير تجاه القضية الفلسطينية واستمرار الحرب الظالمة ضد الشعب اليمني العربي"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف: "أن الدول المستمرة في عدوانها المدمر طيلة 6 سنوات على اليمن فضلا عن تدمير البنى التحتية الأولية للحياة، تسببت في حدوث مجاعة ووباء وتهجير وفقر ملايين البشر وتلطخت أيديها بدماء الأبرياء، وهي الآن ومن خلال إطلاق الاتهامات الفارغة بصدد التنصل من مسؤوليتها عن هذه الجرائم".

وأوضح خطيب زاده، أن "تكرار الادعاءات العبثية بشأن الجزر الإيرانية الثلاث لم ولن يؤثر على الحقائق التاريخية والجغرافية الموجودة، وأن هذه الجزر هي جزء لا يتجزأ من أرض إيران".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على السياسة المبدئية لإيران تجاه جيرانها والمبنية على حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، معربا عن أمله بأن "توجه الجامعة العربية وبعض دول المنطقة اهتمامها نحو الحوار والتعاون الاقليمي بدلا من إصدار البيانات الفارغة والاستفزازية التي لا نتيجة لها سوى استمرار نهجها الهدام الحالي".

وجدد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، الأربعاء الماضي، "تأكيده المطلق على سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی"، مؤكدا "تأييده لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها".

وكان القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، تفقد منذ شهرين، مواقع الدفاع الجوي في الجزر الثلاث في الخليج (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى)، المتنازع عليها مع الإمارات.

وقال اللواء موسوي، خلال جولة التفقد، إن "منطقة الدفاع الجنوبية الشرقية هي إحدى نقاط الدفاع الاستراتيجية والحساسة في شبكة الدفاع المتكاملة، مؤكدا على "ضرورة مراقبة جميع تحركات العدو بمزيد من الدقة والحساسية".

من جانبه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، خلال جولة تفقدية في جزيرة أبو موسى، "سنرد بحزم على أي عمل عدائي ضد إيران"، مضيفا: "ستكون الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج هي الجبهة الدفاعية للبلاد ضد الأعداء"، مشددا على أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من أرض إيران وستبقى مغلقة إلى الأبد.