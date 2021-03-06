تفشي حمى الخنازير الأفريقية في إقليمين صينيين

أكدت السلطات الصينية، اليوم السبت، تفشي حمى الخنازير الأفريقية في إقليمي سيشوان وخبي الرئيسيين المنتجين للحوم الخنازير في البلاد.

ونقلت رويترز عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية بيانا قالت فيه إن التفشي قضى على 38 خنزيرا في مزرعة بإقليم سيشوان أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين. وفي إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم إلى آخر.

يشار إلى أن الصين أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم، وقضى تفش لمرض حمى الخنازير الأفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019.

وكانت الصين قد أعلنت أيضا عن تفش آخر للمرض في الأسبوع الماضي بإقليم يونان بجنوب غربي البلاد.

وفي فبراير/شباط الماضي، اكتشف مسؤولو الصحة في هونغ كونغ انتشار حمى الخنازير الأفريقية في إحدى المزارع المحلية.

وبينت المصادر أنه تم اكتشاف هذه العدوى في إحدى المنشآت في يوين لونغ، ما استدعى التخلص من أكثر من 3000 خنزير في هونغ كونغ، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

كما أوقفت إدارة الزراعة والثروة السمكية في المنطقة نقل الخنازير إلى المزارع في هونغ كونغ، وأكدت ضرورة التخلص من الخنازير الباقية فيها، مؤكدة أنها ستقوم بتعويض الخسائر فيما بعد.

ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن الحمى شديدة العدوى ومميتة للحيوانات، ولكنها لا تشكل خطرا على الإنسان.

وأضافت أن هذه العدوى تمثل تهديدًا للخنازير البرية وهي أكثر شيوعا في أفريقيا، لكنها انتشرت إلى آسيا في السنوات الأخيرة.

والجدير بالذكر أن إنفلونزا الخنازير الأفريقية كانت قد دمرت مزارع الخنازير في البلاد سابقا في عامي 2018 -2019، وألحقت خسائر كبيرة.