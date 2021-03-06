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    زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

    زعيم المعارضة الإسرائيلية يتحدى نتنياهو ويرفض الاتحاد معه

    © AFP 2021 / JACK GUEZ
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    قال يائير لابيد، زعيم حزب "يش عتيد" الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه لا ينوي الدخول في حكومة ائتلافية مع حزب الليكود الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

    تل أبيب- سبوتنيك. تجري إسرائيل انتخابات مبكرة لهيئتها التشريعية "الكنيست" في 23 مارس/ آذار الجاري، ومن المقرر أن ينافس لابيد رئيس الوزراء الحالي.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021
    © AP Photo / Emil Salman
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    وقال لبيد في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "لن أقوم بتشكيل ائتلاف مع نتنياهو، لقد قلت هذا بالفعل. يمكن أن أجلس هنا كوزير للخارجية الآن أو نائبا لرئيس الوزراء مع حاشية مبهرة، واستمر في وصف نتنياهو بأنه (رئيس الوزراء مع ثلاث اتهامات خطيرة).

    يخطط زعيم "يش عتيد" لخوض الانتخابات المقبلة ضد نتنياهو، ومع الإشارة إلى أن حزبه هو ثاني أكبر حزبه في إسرائيل، قال لبيد إن لديه احتمالات أفضل من نتنياهو لتشكيل حكومة ائتلافية في الوقت الحالي.

    وأضاف: "يمكنني توحيد الجميع من حولي زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب الأمل الجديد، جدعون ساعر، زعيم حزب يمينا، نفتالي بينيت، حزب العمل الإسرائيلي وحزب ميرتس. كونوا شركاءنا، كلهم​​، حتى الليكود بدون نتنياهو".

    كان على الدورة الرابعة والعشرين للكنيست الدعوة إلى تصويت مبكرا بسبب فشل حكومة نتنياهو في تمرير ميزانية 2020 كما هو مقرر.

    شريك الليكود الحالي في الائتلاف هو تحالف أزرق أبيض بقيادة رئيس الأركان العامة للجيش السابق بيني غانتس، الذي كان من المفترض أن يحل محل نتنياهو في كرسي رئيس الوزراء بترتيب التناوب.

    اعتاد حزب يش عتيد أن يكون عضوا في تحالف أزرق أبيض خلال الدعوة الثالثة والعشرين لكنه انشق إلى صفق المعارضة بعد أن وافق غانتس على صفقة ائتلافية مع نتنياهو.

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