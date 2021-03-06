بينها سوريا ولبنان... تقرير: بريطانيا تخفض مساعدتها إلى عدد من الدول

كشفت رسالة إلكترونية مسربة نية الحكومة البريطانية خفض مساعداتها، المقدمة إلى سوريا ودول أفريقية عدة، بأكثر من 60% مستقبلا، بسبب تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأشارت الوثيقة المؤرخة الشهر الماضي، إلى أن المسؤولين البريطانيين يفكرون في خفض المساعدات لسوريا بنسبة 67% ولبنان بنسبة 88%، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ومن المقرر خفض المساعدات المقدمة إلى نيجيريا بنسبة 58%، والصومال بنسبة 60%، وجنوب السودان بنسبة 59%، وأخيرا لجمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 60%.

ترغب الحكومة في خفض ميزانية المساعدات الدولية الإجمالية بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني في 2021-2022، لكنها لم تحدد بعد أين ستكون المستقطعات.

وتبدو الأرقام التي اقترحتها الوثيقة مشابهة لحجم تخفيض المساعدات المقدمة لليمن بنسبة 50 بالمئة، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تعهدت بريطانيا بتقديم 87 مليون جنيه إسترليني فقط كمساعدات لليمن، وهو رقم أقل من 164 مليون جنيه إسترليني قدمتها في 2019-2020.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "لقد أجبرنا زلزال وباء كورونا الذي ضرب الاقتصاد على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية، بما في ذلك التخفيض المؤقت لإجمالي النفقات على المساعدات".

وأضاف: "ما زلنا نعمل من خلال بعض البرامج الفردية ولم نتخذ القرارات بعد. بريطانيا مانح مهم للمساعدات على مستوى العالم وسننفق أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني، هذا العام لمكافحة الفقر ومعالجة تغير المناخ وتحسين الصحة العالمية".