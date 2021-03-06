مهندس تركي يتهم إيلون ماسك بإجباره وزملائه على العمل كـ"العبيد"

اتهم مهندس تركي، عمل في أول مشروع صاروخي لشركة "سبيس إكس" الأمريكية للنقل الفضائي، مالك الشركة الملياردير الملياردير إيلون ماسك، بإجبارهم على العمل "كعبيد".

وقال المهندس بولات ألتان، في كتاب بعنوان "Lift-off"، "لقد تركنا بمفردنا على جزيرة، وجعلنا نعمل كالعبيد".

وأضاف ألتان، الذي عمل في مشروع بناء منصة إطلاق وصاروخ "فالكون 1"، على جزيرة أومليك الصغيرة في المحيط الهادئ في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أن ماسك أجبر المهندسين على "تحقيق النجاح".

وتابع "في عامنا الأول على الجزيرة، كانت هناك مشكلة كبيرة في الخدمات اللوجستية. لقد واجهنا تأخيرات في إيصال الطعام إلى الجزيرة".

وبحسب المهندس التركي، في خريف عام 2005، وقف العمال في الجزيرة عن العمل وبدأوا إضرابًا.

وقال: "جلسنا جميعًا على شاطئ الجزيرة مثل الحيوانات البرية في انتظار فرائسها، وبعد فترة، أسقطت طائرة لم تتمكن من الهبوط في الجزيرة، أجنحة دجاج مجمدة وسجائر، وركضنا لجمعها جميعًا "، بحسب ما نقلت صحيفةhurriyetdailynews.

لم ينجح الاختبار الأول لـ"فالكون 1"، اشتعلت النيران في الصاروخ وسقط في المحيط، كما قيل في الكتاب الذي كتبه إريك بيرغر.

وفي الاختبار الثاني في مارس/آذار 2007 ، وصل الصاروخ إلى الفضاء. وفقًا لألتان، تلقى العمال في الجزيرة طعامًا غنيًا مليئًا بالمأكولات والمشروبات الجيدة فقط بعد الاختبار الثالث.

في هذه الأثناء، انفجرت المركبة الفضائية المستقبلية من "سبيس إكس" على منصة هبوط بعد هبوطها في كيب كانافيرال، فلوريدا، في 3 مارس.