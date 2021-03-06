مفاجأة... كم تقاضى الأمير هاري وميغان ماركل مقابل الظهور الإعلامي

كشفت تقارير أمريكية، أمس الجمعة، عن مفاجأة تتعلق بأول لقاء متلفز يجريه الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل بعد خروجهما من العائلة المالكة، وسيعرض غدا الأحد.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن شبكة "سي بي إس" المذيعة للقاء، فقد تم دفع رسوم تتراوح بين 7 و9 ملايين دولار مقابل حقوق بثها، وذلك بحسب تصريحات أشخاص مطلعين على الاتفاقية.

كما ذكرت الصحيفة أن الصفقة التي تقدر بملايين الدولارات والمبرمة بين شركة "هاربو" التي تملكها مقدمة اللقاء الإعلامية، أوبرا وينفري وشبكة "سي بي إس" تضمن للأخيرة حقوق ترخيص المقابلة في الأسواق الدولية.

أما بشأن أجر ميغان ماركل والأمير هاري نظيرة المقابلة التلفزيونية، فأكد متحدث باسمهما بأنه لم يتم تعويضهما ماديا مقابلها، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

واشتد الخلاف المعروف بين الزوجين الملكيين الأمير هاري وميغان ماركل وقصر باكنغهام في الأيام الأخيرة قبل إجراء المقابلة التلفزيونية، المذاعة غدا الأحد الموافق 7 مارس/ آذار الجاري كما اندلعت التوترات بعد إعلان "الثنائي" في العام الماضي مغادرتهما الحياة الملكية.

وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت العائلة المالكة البريطانية أنها ستفتح تحقيقا في مزاعم بأن ميغان ماركل تنمرت على موظفين في القصر الملكي، وهي اتهامات وصفتها "دوقة ساسكس" بأنها حملة تشهير شجعها قصر باكنغهام نفسه.

وانتقل الأمير هاري وميغان ماركل إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية العام الماضي، وأبرما صفقة مع منصة "نيتفلكس" الرقمية لتأسيس شركة إنتاج خاصة بهما تركز على إنشاء أفلام وثائقية ومسلسلات وثائقية وأفلام روائية وبرامج تلفزيونية مكتوبة وبرامج للأطفال.

وزاد الاهتمام بمقابلة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وميغان ماركل، بعدما طرحت شبكة "سي بي إس" مقاطع دعائية منها.

وكانت أوبرا وينفري اعترفت بأن حوارها مع الأمير هاري وصديقتها ميغان ماركل هو "أفضل مقابلة أجرتها خلال مسيرتها الإعلامية".