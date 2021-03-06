الاتحاد الأوروبي يسعى لطلب مساعدة أمريكا بسبب نقص اللقاحات لديه

موسكو- سبوتنيك. وقالت المفوضية الأوروبية لصحيفة "فايننشيال تايمز" اليوم السبت: "نحن على ثقة من أنه يمكننا العمل مع الولايات المتحدة لضمان أن اللقاحات المنتجة أو المعبأة لديها من أجل الالتزامات التعاقدية لمنتجي اللقاحات مع الاتحاد الأوروبي، سيتم الوفاء بها بالكامل".

يمر الاتحاد الأوروبي حاليا بخلاف مع شركة الأدوية البريطانية السويدية بشأن تأخر شحنات اللقاح، حتى أن بروكسل هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد "أسترازينيكا" بعدما أعلنت أنها ستسلم فقط 31 مليون جرعة من أصل 80 مليون جرعة متعاقد عليها في الربع الأول.

اتخذ الخلاف مع شركة الأدوية العملاقة منعطفا آخر، هذا الأسبوع، بعد أن منعت إيطاليا، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، تصدير شحنة من 250 ألف جرعة لفيروس كورونا متجهة إلى أستراليا.

والتزمت الشركة بتسليم 180 مليون جرعة إلى أوروبا في الربع الثاني من عام 2021، وكانت المفوضية الأوروبية تستعد لإرسال الجرعات إلى جميع أنحاء الكتلة، فيما ذكرت وسائل الإعلام أنها ستقدم أقل من 90 مليون جرعة في الربع الثاني.