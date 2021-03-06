رسالة رد من بوتين إلى المرشد الأعلى الإيراني

سلم السفير الروسي في طهران ليفان جاغاريان، اليوم السبت، رسالة رد من الرئيس فلاديمير بوتين على الزعيم الروحي لإيران علي خامنئي.

ونقلت وكالة الأنباء "مهر" عن ولايتي قوله إن "العلاقات الإقليمية والتطورات في الأطراف أدت إلى مزيد من التعاون والتفاعل بين طهران وموسكو، ولعب تنقلات المسؤولين في الجانبين دورًا كبيرًا في عملية العلاقات وتعزيز التفاعل".

وأضاف ولايتي: "الوضع الحالي في المنطقة يجعل البلدين متواجدين في مجالات أخرى بالتنسيق مع بعضهما البعض، وبالتأكيد سيستمر التعاون في التوسع وسيستمر بشكل أكثر تنوعا".

من جانبه أعرب جاغاريان عن ارتياحه للاتجاه المتنامي وتطور العلاقات بين روسيا وإيران.

وقال الدبلوماسي الروسي إن "تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران أدى إلى توطيد التعاون بين البلدين واستمرارها"، مشيرات إلى أن "البلدان اتخذا خطوات فعالة لتحسين العلاقات".

وقام السفير الروسي لدى إيران لافان جاغاريان خلال لقائه مع مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، بتسليمه رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقائد الثورة الاسلامية سماحة السيد على الخامنئي ردا على رسالته الاخيرة.

وكان رئيس مجلس النواب الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد نقل في 8 شباط / فبراير رسالة من خامنئي إلى بوتين عبر رئيس مجلس النواب الروسي خلال زيارته لموسكو.