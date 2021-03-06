تسجيل
18:07 GMT06 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا خلال التدريبات

    أول مبرمجة في العالم وأول طبيبة أسنان في العالم.. نساء دخلن التاريخ بإنجازاتهن

    © Sputnik
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102265/69/1022656909_0:611:2048:1763_1200x675_80_0_0_777c39132634a56e49a2ced4fdde6950.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202103061048294500-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%86/

    يصادف الثامن من آذار / مارس كل عام يوم المرأة العالمي، حيث تحتفل جميع نساء العالم في هذا اليوم بما وصلن له وحققنه من طموح وأهداف.

    انبثق اليوم العالمي للمرأة عن حراك عمالي في بداية القرن العشرين من أجل المساواة بين المرأة والرجل، واكتسحت النساء الوظائف التي كانت حكرا على الرجال آنذاك.

    أول رائدة فضاء في العالم

    استطاعت الروسية فالنتينا تيريشكوفا، القيام برحلتها إلى الفضاء الخارجي، وهي لا تزال المرأة الوحيدة في العالم التي قامت بمثل هذه الرحلة منفردة.

    نجحت الروسية فالنتينا تيريشكوفا في اقتحام عالم الفضاء الذي كان حكرا على الرجال. واستطاعت القيام برحلتها إلى الفضاء الخارجي، لتحتفظ حتى يومنا هذا، بلقب المرأة الوحيدة في العالم التي قامت بمثل هذه الرحلة منفردة.

    بعد رحلة رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين في عام 1961 نشرت وسائل الإعلام الأمريكية تقارير تفيد بأن الطيارات الإناث كن يتدربن ليكن رائدات فضاء، لذا بدأ الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف بالتفكير كيف يمكن التفوق على الأمريكان.

    وكتب في مذكراته: "لا يمكننا أن نسمح بأن تكون أول امرأة في الفضاء أمريكية. سيكون هذا إهانة للمشاعر الوطنية للمرأة السوفييتية".

    وبناءً على اقتراح خروتشوف، تم اختيار خمس فتيات، وخلال الاختبارات، تم اختيار تيريشكوفا. وقد جرى كل ذلك في سرية تامة، حتى أن عائلتها لم تعرف أنها ستقوم بمهمة فضائية إلا عندما أعلنت موسكو رسميا ذلك أمام العالم كله.

    أول مبرمجة في العالم

    هناك رأي مفاده أن أفضل المبرمجين هم من الرجال. ولكن أدا لوفليس استطاعت تغيير الصور النمطية عن المرأة في ذلك العصر لتصبح  أول مبرمجة حاسوب في التاريخ.

    أدا أوجستا بايرون هي بنت الشاعر لورد بايرون وعالمة رياضيات إنكليزية عرفت بشكل أساسي لعملها على المحرك التحليلي وهو من أوائل الكومبيوترات الميكانيكية، و طورت برامج لآلة تشارلز باباج التحليلية كما وضعت القواعد الأساسية للغات البرمجة الحديثة.

    ابتكرت أدا ثلاثة برامج خوارزمية، والتي كانت في القرن العشرين بمثابة الأساس الأولي لإنشاء برامج الكمبيوتر الأولى.

    أول لغة برمجة "ADA" سميت تكريما لها. وأصبح عيد ميلادها في العاشر من كانون الأول / ديسمبر عطلة رسمية للمبرمجين.

    أول طبيبة أسنان في العالم

    حتى بداية القرن التاسع عشر، كانت مهنة طب الأسنان تعتبر مهنة تقتصر على الرجال فقط، لكن ذلك لم عائقا أمام الأمريكية لوسي هوبز تايلور ليلمع أسمها كأول إمرأة تتخرج من كلية طب الأسنان.

    رغبت لوسي هوبز تايلور فبي الالتحاق بمعهد طب الأسنان في عام 1833 لكن طلبها قوبل بالرفض، لذا قررت العمل كمساعدة لطبيب أسنان لمدة 5 سنوات، ثم قررت فتح مركزها الخاص، وكانت المفاجأة السماح لهوبز تايلور الالتحاق بكلية الطب في أوهايو.

    وكتبت لوسي في مذكراتها: "كان الناس  يندهشون عندما يكتشفون أن فتاة مستعدة للتخلي عن أنوثتها من أجل دراسة طب الأسنان".

    تجدر الإشارة إلى أن تايلور قبل اكتشاف شفغها لطب الأسنان عملت كمدرسة في المدرسة الابتدائية.

    أول إمرأة تقود السيارة

    اشتهرت الألمانية بيرتا بنز، كونها أول من قام برحلة طويلة بالسيارة حيث قادت لمسافة امتدت لأكثر من قرابة 106 كم من مدينة مانهايم إلى مدينة بفورتسهايم في ألمانيا، وذلك في محاولة منها لدعم اختراع زوجها كارل بنز، الذي صنع أول سيارة تعمل بالوقود.

    واستطاعت بنز التغلب على مصاعب الرحلة مستخدمة حيل نسائية. فقد تمكنت من حل مشكلة  انسداد في خط الوقود بساعدة مشبك شعرها، بعدها احتاج سلك الإشعال المكشوف إلى عازل، فاعتمدت على جوربها في علاج الأمر.

    وعندما وصلت إلى التلال نزل ولداها لدفع السيارة بمساعدة بعض المارة، وحينما نفذ الوقود بالكامل وتوقف محرك السيارة، هبطت بنفسها لدفع السيارة مع ابنيها لعدة كيلومترات.

    وحققت هذه الرحلة مكاسب عديدة، أولها أنها استطاعت أن تُنهي الشكوك حول الاعتماد على السيارة كوسيلة لتنقل البشر، وثانيها إثبات أن المرأة ليست أقل قدرة من الرجل على التعامل مع أحد أهم الاختراعات الحديثة حينها كالرجل تماماً، وأن السيارة وسيلة مهمة للتنقل، واقتناؤها ليس رفاهية، بالإضافة إلى أن زوجها قد نجح في إخراج واحد من أهم الاختراعات في تاريخ النقل إلى النور.

    أول إمرأة قبطان سفينة

    ولدت الروسية آنا شيتينينا في 26 شباط / فبراير 1908 في ضواحي مدينة فلاديفوستوك. وفي سن السادسة عشرة ، صعدت على سطح السفينة لأول مرة - ركبت على متن سفينة بمحرك آمور وقررت بحزم أنها ستصبح قبطانًا بحريًا.

    وفي عام 1925 دخلت قسم الملاحة في مدرسة فلاديفوستوك البحرية. وبعد التخرج، عملت مع شركة شحن في شبه جزيرة كامتشاتكا، حيث بدأت كحار عادي وترقت إلى رتبة كابتن.

    وفي سن السابعة والعشرين، أصبحت أول امرأة في العالم تعمل كقائدة سفينة في المحيط.

    شاركت في الحرب العالمية الثانية في بحر البلطيق، حيث كانت سفينتها تقوم بإجلاء أشخاص من تالين ونقل شحنات الحرب تحت قصف العدو.

    أول إمرأة طيار

    الفرنسية إليزا ريموند دي لاروش هي أول سيدة تحصل على رخصة طيار في العالم، وقد ولدت في باريس.

    عملت إليزا في مجال التمثيل، ولكن رؤية الرحلات الاستعراضية التي قام بها الأخوان رايت في باريس، بالإضافة إلى صداقتها الشخصية مع عدد من الطيارين، زرع بها حب الطيران والشغف به، والرغبة في تعلم الطيران.

    قام الطيار ومصمم الطائرات تشارلز فيجن، بتعليم دي لاروش الطيران، وقامت برحلتها الأولى عام 1909، وحصلت على رخصة طيران معتمدة عام 1910.

    حطمت دي لاروش عدة أرقام قياسية خلال تاريخها الوظيفي، حيث طارت لمسافة 323 كيلومتر، ثم طارت على ارتفاع 4500 متر فوق سطح الأرض عام 1913 ثم إرتفاع 4800 متر عام 1919. 

     

    أول إمرأة تقود مباريات كرة القدم

    سبق لسيدات أن شاركن في تحكيم بطولات دولية لكرة القدم كحكمات خطوط، لكن الألمانية بيبيانا شتاينهاوس دخلت عالم المستديرة من بابها الواسع واشتهرت بأنها أول حكم تحمل صافرة وتقود مباراة بإحدى البطولات الكبيرة.

    عملت شتاينهاوس (41 عاما) في الشرطة الألمانية بمنصب كبيرة مفتشين، لكنها قررت تتبع خطى والدها والعمل في مجال التحكيم الكروي.

    وتولت قيادة مباريات الدوري الألماني للسيدات، فيما كانت أول مباراة للرجال تقودها للناشئين تحت 20 عاما، في عام 1999.

    وشغلت شتاينهاوس لأول مرة منصب الحكم الرابع في مباراة الدوري الألماني للرجال في 2007، وقادت نهائيات كأس العالم للسيدات في 2011 ودوري أبطال أوروبا للسيدات الموسم الماضي.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مراسم استقبال البابا فرانسيس بحضور رئيس وزراء العراق مصطفي الكاظمي في بغداد، العراق 5 مارس 2021
    البابا فرنسيس في قلب العراق
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    هكذا تغير تعداد المواطنين المسيحيين في العراق خلال 100 عام
    هكذا تغير تعداد المواطنين المسيحيين في العراق خلال 100 عام
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك