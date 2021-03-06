آبي أحمد يصدر كتابا جديدا ويدعو إلى كتابة التاريخ

أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، كتابه الثاني، وألقى كلمة خلال حضوره لتدريبات على التطوع في خدمة الجيش من جيل الشباب.

وقال آبي أحمد "إن كتابه سيتم طرحه رسميا، ويوزع على القراء، وتوجه بالشكر إلى كل الذين ساهموا في نشر الكتاب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الأطفال"، بحسب ما نشره موقع وكالة الأنباء الإثيوبية على "فيسبوك".

وتابع آبي أحمد: "سيتم إنفاق الدخل الكامل للكتاب في مساعدة المناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد".

وعبر آبي أحمد عن أهمية القراءة والكتاب في حياة الأفراد وكتابة التاريخ للأوطان، وقال إن "لدي الكثير من المقالات غير المنشورة والكتابة بالنسبة لي كالهواء الذي أتنفسه، الكتابة تمنحني قول ما لم أقله".

وأضاف: "الكتابة هي أفضل طريقة لمشاركة التاريخ، إذا لم تكن هناك كتابة فلن يكون هناك 70% من التاريخ".

وتابع: "إذا كتب الجميع كل يوم صفحة حول ما يشاهده، يعني هذا أنه يكتب 365 صفحة خلال السنة".

ومن ناحيته، شدد آبي أحمد على ضرورة رعاية قيم الخدمة لدى الشباب من أجل تسريع التحول الوطني في إثيوبيا.

وقال خلال هذه المناسبة "إذا رعينا قيمة الخدمة في الشباب، يمكننا أن نحقق إمكاناتنا التحولية"، وأشار إلى أن إثيوبيا تتمتع بتاريخ ثري وموارد طبيعية وفيرة، مضيفاً إلى أن البلاد بحاجة إلى شباب يخدمون البلاد بقدراتهم ومعرفتهم لتحقيق الازدهار الوطني.

وأضاف: "إثيوبيا بحاجة إلى الشباب للمضي قدما، فبينما تتجه كل الأنظار إلى إثيوبيا من كل اتجاه، لا يمكن لأحد أن يسلب أحلام التطور والارتقاء إلى الأفق".