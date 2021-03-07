تدريبات عسكرية سنوية قصيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بسبب كورونا

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية والأمريكية​، أن الطرفان​ سيجريان تدريباتهما العسكرية السنوية اعتبارًا من يوم الإثنين القادم"، مشيرة في الوقت نفسه أنها ستكون أصغر حجما بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع " بارونز" الأمريكي بيان هيئة الأركان المشتركة وجاء فيه أن "التدريب السنوي المقبل طبيعته محض دفاعيّة"، مشيرةً إلى أنّ "الحلفاء قرروا إجراء التدريبات المشتركة من أجل الحفاظ على وضعية الاستعداد القتالي، ودعم الجهود الدبلوماسية لنزع ​السلاح النووي​ وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وتأتي التدريبات في الأشهر الأولى للإدارة الأمريكية الجديدة، وفي وقت بلغت المحادثات النوويّة بين بيونغ يانغ وواشنطن، طريقًا مسدودًا. وهناك نحو 30 ألف جندي أميركي يتمركزون في كوريا الجنوبية، ولطالما أثارت تدريباتهم السنويّة مع عشرات الآلاف من الجنود الكوريّين الجنوبيّين،غضب ​كوريا الشمالية​.

ووافقت الولايات المتحدة على إعادة 12 موقعا عسكريا إلى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، وفقا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وعقدت جلسة افتراضية للجنة المشتركة لاتفاقية وضع القوات، في وقت سابق من اليوم، للاتفاق على إعادة 12 موقعا عسكريا أمريكيا، بما في ذلك ستة في وسط سيئول، إلى كوريا الجنوبية، حيث تحكم الاتفاقية الوضع القانوني لنحو 28500 جندي أمريكي يتمركزون.