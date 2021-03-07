إيران تعلن موعد بدء المرحلة الثانية للاختبارات السريرية لأول لقاح إيراني ضد كورونا

أعلنت إيران أنها بصدد البدء بالمرحلة الثانية من الاختبارات السريرية على اللقاح المحلي المبتكر ضد فيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا الإعلان على لسان مدير مركز الاختبارات السريريّة في جامعة ​طهران​ للعلوم الطبيّة، حامد حسيني، الذي قال لوكالة "إرنا" الرسمية إنه من المتوقّع أن تبدأ المرحلة الثانية للاختبار البشري، لأوّل لقاح ​إيراني مضاد لوباء ​كورونا باسم "كوف إيران بركت"، نهاية شهر مايو/أيار المقبل.

وأوضح حسيني أن "المرحلة الثانية للاختبار البشري للقاح، ستستمرّ بمشاركة 400 متطوّع، 300 منهم أعمارهم أقل من 50 عامًا، فيما البقيّة فوق الـ50 سنة".

كما أشار حسيني إلى "أنّنا نتابع في المرحلة الثانية هدفًا مهمّا، وهو تقييم مستوى الأمان الحاصل بتطعيم هذا ​اللقاح​".

ولفت إلى أنه "في حال نجاح المرحلة الثانية، سيتمّ البدء بعدها فورًا بالمرحلة الثالثة للاختبار البشري بمشاركة نحو 20 ألف متطوّع، وستشمل فضلًا عن طهران، مدنًا كبرى أخرى عدّة في البلاد، منها مشهد وشيراز و​أصفهان​".