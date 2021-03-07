بريطانيا تعلن إعادة فتح المدارس التعليمية

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد 7 مارس/آذار، أن الحكومة برئاسة بوريس جونسون قررت إعادة فتح المدارس لجميع الطلاب في البلاد ابتداءا من يوم غد الاثنين.

ونقلت وكالة "سكاي نيوز" البريطانية تصريحات رئيس الحكومة بوريس جونسون الذي أعلن إعادة فتح مدارس ​إنجلترا​ لجميع الطلاب غدا الاثنين، موضحا أن "هذا الأمر سيمثل أول خطوة نحو العودة إلى ​الحياة​ الطبيعية".

وكان جونسون قد أعلن في وقت سابق خارطة طريق لرفع إجراءات العزل العام تتضمن فتح ​المدارس​ أولا، يليه في مراحل لاحقة التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الاختلاط بالآخرين، وإعادة فتح المتاجر التي تبيع سلعا غير أساسية وأماكن أخرى.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة ستبدأ برفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في 8 آذار/مارس.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 4.13 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.