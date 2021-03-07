بترتيب أمني... دالاي لاما يتلقى لقاح فيروس "كورونا"... فيديو

تلقى الزعيم الروحي للتبت، الدالاي لاما، أمس السبت 7 مارس/آذار، جرعته الأولى من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، فيما حث الآخرين المؤهلين على التطعيم باللقاح.

وقال أثناء تلقيه لقاح جامعة أوكسفورد "أسترا زينيكا" داخل منشأة في مدينة دارامسالا الهندية: "هذا مفيد للغاية وجيد للغاية".

وذكر مسؤولون إن الدالاي لاما سجل نفسه لتلقي التطعيم.

وأطلقت الهند حملة التطعيم في 16 يناير/ كانون الثاني ، لكنها اقتصرت على العاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الخطوط الأمامية.

ومع ذلك منذ الأول من مارس/آذار الجاري تم توسيع الخطة لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والذين تتراوح أعمارهم بين 45 و59 عاما، والذين يعانون من أمراض كامنة.

وقال الدالاي لاما إن الناس بحاجة إلى التطعيم "لمنع تعرضهم لبعض المشاكل الخطيرة".

وذكرت وكالة "رويترز" أن كبير المسؤولين الطبيين في منطقة كانجرا في هيماشال براديش، الدكتور جوردارشان غوبتا، قال إن الدالاي لاما عرض أن يزور مركز التطعيم "مثل أي رجل عادي".

وأضاف: "لقد رتبنا الجلسة في الصباح نظرا للقلق الأمني".

وتهدف الحكومة الهندية إلى تغطية 300 مليون من "الأشخاص ذوي الأولوية" بحملة التطعيم مع حلول نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل.

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي (70 عاما) من بين أول من حصلوا على اللقاح.

ومنذ أن بدأ وباء فيروس "كورونا" المستجد في الانتشار، أكدت الهند أكثر من 11 مليون حالة وأكثر من 157000 حالة وفاة.