خروج قطار عن مساره يؤدي إلى مقتل وجرح المئات في باكستان

أفادت وسائل إعلام باكستانية، صباح اليوم الأحد 7 مارس/آذار، عن حصول حادث خروج قطار عن مساره أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الركاب في منطقة سوكور بإقليم السند جنوبي باكستان.

وذكر موقع "الخليج تايمز" أن الحادث أسفر عن إصابة أكثر من 25 راكبا بعد خروج 9 عربات من أصل 18 عن سكة القطار.

Train accident in Pakistan kills onehttps://t.co/4NhsqUD4rN pic.twitter.com/ktqu3StJil — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) March 7, 2021

وقال المفتش العام للسكك الحديدية في باكستان، عارف نواز، إن "القطار كان في طريقه إلى مدينة لاهور الشرقية قادما من كراتشي".

أما المفتش بمنطقة سوكور، شفيق ماهيسار، قال إن "العربات التي خرجت عن السكة، سقطت في منخفض، بسبب السرعة الزائدة كما أن سبب الحادث سيتم تحديده بعد التحقيق".

وأضاف أن "أعمال الإنقاذ قد جرت واستكملت عبر فرق مختصة من السكك الحديدية والإنقاذ وأفراد الجيش، في قطار ركاب كراتشي السريع".