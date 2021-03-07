وزير الخارجية الصيني: مبدأ بكين الواحد خط أحمر لا يجوز تجاوزه في مسألة تايوان

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن مبدأ الصين الواحدة خط أحمر لا يجوز تجاوزه في مسألة تايوان، مشيرا إلى العلاقات الأمريكية الصينية يجب أن تقوم على هذا الأساس.

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد 7 مارس/آذار، مشيرة إلى أن تصريحات وانغ ويي، جاءت خلال مشاركته في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني.

وزير الخارجية الصيني: لا بد من إعادة توحيد جانبي مضيق #تايوان وسيتم ذلك توحيدهما بكل التأكيد، هذا هو اتجاه التاريخ ويمثل الإرادة الجماعية للأمة الصينية التي لن تتغير ومن المستحيل أن تتغير.#TwoSessions — CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 7, 2021

ولفتت الشبكة إلى أن وزير الخارجية الصيني عقد مؤتمرا صحفيا حول سياسات الصين الدبلوماسية وعلاقاتها الخارجية بحضور صحفيين صينيين وأجانب.

وتحدث وانغ يي، عن قضية تايوان، وقال إنه "لا بد من إعادة توحيد جانبي مضيق تايوان".

يعد مبدأ الصين الواحدة الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية، وهو خط أحمر لا يجوز تجاوزه، في مسألة #تايوان، لا مجال للتنازل للحكومة الصينية.#الصين #أمريكا #TwoSessions — CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 7, 2021

وتابع: "سيتم توحيدهما بكل التأكيد، هذا هو اتجاه التاريخ ويمثل الإرادة الجماعية للأمة الصينية التي لن تتغير ومن المستحيل أن تتغير".

وقال وزير الخارجية الصيني إن "مبدأ الصين الواحدة يعد الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية"، مشيرا إلى أنه "خط أحمر لا يجوز تجاوزه، في مسألة تايوان ولا مجال لتنازل الحكومة الصينية".