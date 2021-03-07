وزير الدفاع الإيراني يزيح الستار عن سلاح جديد... فيديو

قام وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، اليوم الأحد 7 مارس/آذار، بإزاحة الستار عن نسخة جديدة من سلاح "مصاف" الفردي وبعض الأسلحة الرياضية الأخرى.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "سلاح مصاف عيار 51×7.62، يعتبر سلاحا فرديا تم الكشف عنه سابقاً في عيار 45 5.56x، واليوم تم الكشف عن نسخة جديدة أكثر تقدما من قبل وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة.

🎥 رونمایی از سلاح تهاجمی تمام ایرانی «مصاف»



صبح امروز با حضور وزیر دفاع و در حاشیه سیزدهمین جشنواره جوان سرباز وزارت دفاع از سلاح تهاجمی پیشرفته تمام ایرانی «مصاف» و چند سلاح ورزشی رونمایی شد#ايران_قوى pic.twitter.com/qpQLTWeOx7 — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) March 7, 2021

وكان وزير الدفاع الإيراني، رد، في وقت سابق اليوم، على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدا أن "تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة من قائد الثورة الإسلامية عي خامنئي لتنفيذها".

جاء ذلك ردا على وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي يقوم بتحديث خططه لضرب المواقع النووية الإيرانية وهو مستعد للعمل بشكل مستقل، فيما ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللوم على إيران في الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عمان، لكنه تجنب الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل سترد

من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية، أن "اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لطهران باستهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان ترمي لتحقيق أهداف داخلية وخارجية".

وكانت السفينة في طريقها من ميناء الدمام شرقي السعودية إلى سنغافورة إلا أنها تعرضت قبالة السواحل العمانية لانفجار لا يعرف مصدره أدى إلى تضرر جسد السفينة دون وقوع إصابات بين طاقمها.