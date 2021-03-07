قائد الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة إلى "الأعداء"

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيران، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد 7 مارس/آذار، على "ضرورة أن تكون إيران في طليعة تقدم العلم والمعرفة في العالم".

وقال اللواء حسين سلامي، في تصريح له، "نريد بلادنا أن تكون من بين الدول المتقدمة في العالم من حيث التقدم والعلم والمعرفة، وأن تكون إيران في طليعة هذا المجال في العالم".

وأضاف بقوله "رغم العقوبات الشاملة ضد بلدنا، استطعنا تلبية احتياجاتنا الداخلية، وهذه القدرة تأتي من عقول شبابنا"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وتابع: "في ظل القوة الدفاعية الإيرانية، لدينا اليوم الكثير لنقوله في العالم ونحن دولة بارزة في العالم".

وأردف قائلاً: "لا يمكن مقاومة الضغوط إلا بالقوة وصنع القوة. نحن نصنع ونقف ونجبر الأعداء على الرضوخ لإرادة الشعب الإيراني".

وكان وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، قام في وقت سابق اليوم، بإزاحة الستار عن نسخة جديدة من سلاح "مصاف" الفردي وبعض الأسلحة الرياضية الأخرى.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "سلاح مصاف عيار 51×7.62، يعتبر سلاحا فرديا تم الكشف عنه سابقاً في عيار 45 5.56x، واليوم تم الكشف عن نسخة جديدة أكثر تقدما من قبل وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة.