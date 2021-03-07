بالصورة... سفينة طائرة تثير الدهشة وسط البحر في بريطانيا

أثارت صورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، جدلا كبيرا في بريطانيا، حيث التقط مواطن بريطاني صورة لسفينة طائرة في الهواء وسط البحر.

والتقت صحيفة "نيويورك تايمز"، صاحب الصورة ديفيد موريس (52 عاما)، الذي شعر بالذهول لدى رؤيته السفينة، وقال لنفسه "رأسي لا يريد أن يفهم ذلك، لكن يجب أن تكون السفينة على الماء".

When David Morris snapped a photo of a strange ship he saw while on his morning walk, he didn’t expect it to go viral. https://t.co/JgxPcohunG — The New York Times (@nytimes) March 6, 2021

وبحسب الصحيفة فإن ما رآه موريس كان وهما بصريا، يُعرف باسم "السراب المتفوق"، وتحدث هذه الظاهرة بسبب اختلاف درجة الحرارة ما بين البحر والهواء الذي يعلوه، ما يؤدي لتغيير كثافة الهواء وكسر ضوء الشمس لينحني حول الأفق، مسببا الخداع البصري.

وتسببت الظروف الجوية في ذلك الصباح بتشكيل طبقات من الهواء ذات درجات حرارة مختلفة، ما جعل سرعة عبور الضوء من خلالها متباينة.

وعادة ما يتواجد الهواء البارد فوق الهواء الدافئ، فكلما زاد الارتفاع بات الجو أكثر برودة.

وفي ذلك النهار على وجه التحديد، انعكست الآية، وكانت طبقة الهواء الملاصقة للبحر باردة، كما كانت المياه باردة، وكان الهواء الدافئ في القمة، ما أدى لانعكاس الصورة بهذا الشكل.