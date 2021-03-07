اليوم... فتح المطاعم والمقاهي الصغيرة بإسرائيل مع بدء تخفيف إجراءات كورونا

تدخل إسرائيل، اليوم الأحد 7 مارس/آذار، أول أيام المرحلة الثالثة من تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب وباء كورونا.

وبحسب قناة i24، فقد دخلت إسرائيل اليوم الأحد، أول أيام المرحلة الثالثة من تخفيف الإجراءات التي كانت اتخذتها في إطار مجابهتها لوباء كورونا.

ووفقا لما تنص عليه قرارات الحكومة الإسرائيلية في هذه المرحلة فإن الدراسة ستنتظم في صفوف المدارس الإعدادية، بالتجمعات السكانية المصنفة باللون الأخضر والأصفر والبرتقالي، ذات النسبة العالية ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

أيضا كان قرار الحكومة قد نص على السماح بالتجمهر لعشرين شخصا على الأكثر في أماكن مغلقة، وخمسين شخصا في الأماكن المفتوحة، وذلك في كل التجمعات السكانية، لكنه استثنى التجمعات المصنفة باللون الأحمر.

وتشمل قرارات التخفيف كذلك فتح المطاعم والمقاهي الصغيرة أمام كل المواطنين، لكن المطاعم الكبيرة وقاعات الأفراح والمناسبات وغرف الطعام في الفنادق فسيتم فتحها أمام من تلقوا اللقاح والمتعافين فقط، مع قيود على القدرة الاستيعابية في جميع هذه المحلات.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد وقعت أمس السبت على السماح لألف شخص من المواطنين أو المقيمين في الدولة بدخول إسرائيل يوميا، بدءا من الغد، ليصل العدد الى ثلاثة آلاف خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما توقعت الحكومة.

جدير بالذكر أن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في اسرائيل حتى الآن، يقترب من ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة ألاف شخص، تم تطعيمهم بالجرعتين، حسب بيانات الصحة الإسرائيلية.