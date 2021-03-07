الحبر الأعظم يقيم أكبر قداس بمشاركة الآلاف في كردستان العراق... فيديو

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية واللجنة العليا المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان، أحمد الصحاف في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، مشاركة أكثر من 5 آلاف شخص في القداس الذي أقامه البابا بإقليم كردستان.

وأوضح الصحاف، أن أكثر من خمسة الآف شخص حضروا القداس الكبير لبابا الفاتيكان فرنسيس، في ملعب فرنسوا الحريري في مدينة أربيل مركز إقليم كردستان العراق في أجواء من الاحتياطات الصحية.

ووصل بابا الفاتيكان إلى مدينة عين كاوة التي تضم الكثير من عائلات المكون المسيحي في أربيل مركز إقليم كردستان بعد افتتاحه كنيسة الطاهرة الكبرى في بلدة قرة قوش - بغديدا في سهل نينوى وإقامته قداس فيها وسط ترحيب تاريخي واستقبال حافل له من المسيحيين.