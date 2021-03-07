حظر نشر التفاصيل... إسرائيل تقدم لائحة اتهام ضد فتاة أطلق سراحها من سوريا بوساطة روسية

قدمت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد مواطنة شابة، تجاوزت الحدود إلى سوريا الشهر الماضي، وأعيدت إلى إسرائيل بوساطة روسية.

وتخضع لائحة الاتهام الذي تم تقديمها من قبل محكمة الصلح في الناصرة (شمال) لأمر حظر نشر حاليا، بحسب ما أوضحته النيابة العامة الإسرائيلية، على ما أفادت به قناة "كان" الرسمية.

وانتقد المحاميان، عنات يعاري وإياد عازم، من هيئة الدفاع العام تقديم لائحة الاتهام وقالا إنها تأتي خلافا لحالات سابقة جرى خلالها المس بأمن الدولة ولم يتم تقديم لائحة اتهام ضد أشخاص تجاوزوا الحدود.

وأكدت هيئة الدفاع أن الشابة التي لم يتم السماح بنشر اسمها بعد، لم تمس أمن الدولة ولم يكن لديها النية للقيام بذلك، لافتة إلى أنها ليس لها سجل جنائي.

وقبل نحو أسبوعين، كشفت قناة "كان" أن الجيش الإسرائيلي طالب بإبعاد الشابة الى خارج البلاد، خوفا من أن تحاول مجددا اجتياز الحدود، كونها سبق وأقدمت على محاولات تسلل فاشلة إلى كل من قطاع غزة ولبنان والأردن.

وتمكنت الفتاة الإسرائيلية مطلع الشهر الماضي، من التسلل إلى سوريا بعدما وصلت إلى قرية مجدل شمس في الجولان المحتل، ومن هناك تسللت عبر الحدود تحت جنح الظلام، بعدما تأكدت من خلو المنطقة في ذلك الوقت من الدوريات الإسرائيلية، وقامت بتسلق سياجا لا يوجد عليه رادارات ذكية لكشف المتسللين.

ولم تعلم إسرائيل بأمر مواطنتها المتسللة إلى سوريا، إلا بعدما قامت السلطات السورية بإبلاغ القوات الروسية التي أبلغت بدورها تل أبيب.

ولاحقا جرى إطلاق سراح الفتاة الإسرائيلية بوساطة روسية عبر صفقة أطلقت إسرائيل بموجبها سراح السورية نهال المقت وراعيي أغنام سوريين.