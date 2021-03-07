تسجيل
15:26 GMT07 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجولان السوري المحتل يقع في جنوب سوريا

    حظر نشر التفاصيل... إسرائيل تقدم لائحة اتهام ضد فتاة أطلق سراحها من سوريا بوساطة روسية

    © Sputnik . AHMAD KENANI
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104143/67/1041436725_0:270:5184:3186_1200x675_80_0_0_cd7808af25b1b4f1c87c5cb40a2e3ec6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202103071048300448-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/

    قدمت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد مواطنة شابة، تجاوزت الحدود إلى سوريا الشهر الماضي، وأعيدت إلى إسرائيل بوساطة روسية.

    وتخضع لائحة الاتهام الذي تم تقديمها من قبل محكمة الصلح في الناصرة (شمال) لأمر حظر نشر حاليا، بحسب ما أوضحته النيابة العامة الإسرائيلية، على ما أفادت به قناة "كان" الرسمية.

    سوريا- القنيطرة- الجولان
    مكتب دمشق
    رغم عودتها إلى البلاد... إسرائيل تفتح تحقيقا عاجلا في تسلل مواطنتها إلى سوريا

    وانتقد المحاميان، عنات يعاري وإياد عازم، من هيئة الدفاع العام تقديم لائحة الاتهام وقالا إنها تأتي خلافا لحالات سابقة جرى خلالها المس بأمن الدولة ولم يتم تقديم لائحة اتهام ضد أشخاص تجاوزوا الحدود.

    وأكدت هيئة الدفاع أن الشابة التي لم يتم السماح بنشر اسمها بعد، لم تمس أمن الدولة ولم يكن لديها النية للقيام بذلك، لافتة إلى أنها ليس لها سجل جنائي.

    وقبل نحو أسبوعين، كشفت قناة "كان" أن الجيش الإسرائيلي طالب بإبعاد الشابة الى خارج البلاد، خوفا من أن تحاول مجددا اجتياز الحدود، كونها سبق وأقدمت على محاولات تسلل فاشلة إلى كل من قطاع غزة ولبنان والأردن.

    وتمكنت الفتاة الإسرائيلية مطلع الشهر الماضي، من التسلل إلى سوريا بعدما وصلت إلى قرية مجدل شمس في الجولان المحتل، ومن هناك تسللت عبر الحدود تحت جنح الظلام، بعدما تأكدت من خلو المنطقة في ذلك الوقت من الدوريات الإسرائيلية، وقامت بتسلق سياجا لا يوجد عليه رادارات ذكية لكشف المتسللين.

    ولم تعلم إسرائيل بأمر مواطنتها المتسللة إلى سوريا، إلا بعدما قامت السلطات السورية بإبلاغ القوات الروسية التي أبلغت بدورها تل أبيب.

    ولاحقا جرى إطلاق سراح الفتاة الإسرائيلية بوساطة روسية عبر صفقة أطلقت إسرائيل بموجبها سراح السورية نهال المقت وراعيي أغنام سوريين.

    إنفوجرافيك - خارطة الجولان السوري المحتل
    © Sputnik / Mohamed Moustafa
    خارطة الجولان السوري المحتل

    انظر أيضا:

    إطلاق عملية تبادل أسرى بين سوريا وإسرائيل بوساطة روسية
    تطورات صفقة تبادل الأسرى.. إسرائيل تفرج عن راعيين سوريين
    أول تعليق لنتنياهو على صفقة تبادل أسرى مع سوريا بوساطة روسية
    اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي يطلق سراح الراعي اللبناني
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مراسم استقبال البابا فرانسيس بحضور رئيس وزراء العراق مصطفي الكاظمي في بغداد، العراق 5 مارس 2021
    البابا فرنسيس في قلب العراق
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    هكذا تغير تعداد المواطنين المسيحيين في العراق خلال 100 عام
    هكذا تغير تعداد المواطنين المسيحيين في العراق خلال 100 عام
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك