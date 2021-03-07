مئات الجرحى في انفجارات ضربت مدينة باتا بغينيا الاستوائية

وقع مئات الجرحى في سلسلة انفجارات ضربت مدينة باتا بغينيا الاستوائية، حسبما ذكرت وزارة الصحة.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت الوزارة إن "انفجارات عنيفة وقعت في باتا، تسببت الموجات الناتجة عنها في مئات الجرحى".

Four bombs have been detonated in Bata, Equatorial Guinea today. pic.twitter.com/9tmb38CkcY — Bruce Porter, Jr. (@NetworksManager) March 7, 2021

​وذكرت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة انفجارات وقعت بمنشآت عسكرية بنكوانتوما في مدينة باتا، ولا تزال الأسباب غير معروفة، ولكنها أشارت إلى أن الانفجار الأول سبب الضرر الأكبر بالمباني.

There has been four bombs detonated in Bata, Equatorial Guinea since 2pm today 7/03/2021 NOBODY IS TALKING ABOUT IT!! pic.twitter.com/LYilJtPoFw — i s a b e l l a 🐉 (@isabell_afriend) March 7, 2021

​وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة قالوا إنها للحظة الانفجار.