مئات الجرحى في انفجارات ضربت مدينة باتا بغينيا الاستوائية

القاهرة- سبوتنيك. وقالت الوزارة إن "انفجارات عنيفة وقعت في باتا، تسببت الموجات الناتجة عنها في مئات الجرحى".
Four bombs have been detonated in Bata, Equatorial Guinea today. pic.twitter.com/9tmb38CkcY— Bruce Porter, Jr. (@NetworksManager) March 7, 2021
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة انفجارات وقعت بمنشآت عسكرية بنكوانتوما في مدينة باتا، ولا تزال الأسباب غير معروفة، ولكنها أشارت إلى أن الانفجار الأول سبب الضرر الأكبر بالمباني.
There has been four bombs detonated in Bata, Equatorial Guinea since 2pm today 7/03/2021 NOBODY IS TALKING ABOUT IT!! pic.twitter.com/LYilJtPoFw— i s a b e l l a 🐉 (@isabell_afriend) March 7, 2021
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة قالوا إنها للحظة الانفجار.
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