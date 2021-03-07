جونسون يدعو للإفراج عن بريطانية محتجزة في إيران بتهمة قلب نظم الحكم

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى الإفراج بشكل نهائي عن موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني، نازانين زاغاري، المتهمة بمحاولة قلب نظم الحكم في إيران.

وقال جونسون، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد "سعيد أنه تمت إزالة التوسيم الالكتروني (المثبت على الكاحل) عن نازانين زاغاري، ولكن استمرار حبسها لا يزال غير مقبول على الإطلاق... يجب الإفراج عنها نهائيًا حتى تتمكن من العودة إلى عائلتها في المملكة المتحدة، ونحن نواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".

Pleased to see the removal of Nazanin Zaghari-Ratcliffe’s ankle tag, but her continued confinement remains totally unacceptable. She must be released permanently so she can return to her family in the UK, and we continue to do all we can to achieve this. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 7, 2021

وأُلقي القبض على زغاري راتكليف، وهي مديرة مشروع بمؤسسة تومسون رويترز، في أبريل/ نيسان عام 2016 في مطار بالعاصمة الإيرانية طهران بينما كانت تستعد للعودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية.

وحكم عليها بالسجن خمسة أعوام بعد إدانتها بالتخطيط للإطاحة بالمؤسسة الدينية الإيرانية، وتنفي عائلتها والمؤسسة، وهي مؤسسة خيرية تعمل بشكل مستقل عن شركة "تومسون رويترز" الإعلامية ووحدتها الإخبارية "رويترز"، هذا الاتهام.

وأُطلق سراحها بشكل مؤقت في مارس/آذار بعد مخاوف من انتشار وباء كوفيد-19 في سجون إيران، إلا أن تحركاتها مقيدة ومُنعت من مغادرة البلاد.