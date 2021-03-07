 مالي.. قتلى وجرحى في كمين نصبه مسلحون لوحدة عسكرية وسط البلاد

أعلن الجيش المالي، أن "وحدة عسكرية تعرضت اليوم الأحد حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء لكمين في منطقة بوني وتحديدا قرب بلدة دوينتزا وسط البلاد".

نواكشوط -سبوتنيك. وأكد الجيش المالي، أن الهجوم أسفر عنه إصابة 7 جنود 4 منهم إصاباتهم خطيرة.

وأضاف الجيش المالي أن الجنود تمكنوا من تصفية 4 عناصر من المجموعة المسلحة التي هاجمت الوحدة العسكرية.

وتعاني مالي من تصاعد أعمال العنف في الشمال والوسط رغم تدخل القوات الفرنسية لإعادة الاستقرار للبلاد الذي سيطرت على مناطق واسعة منه جماعات متطرفة موالية لـ (القاعدة وداعش - المحظورتان في روسيا).