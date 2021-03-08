الخارجية الإيرانية: إنهاء السعودية للحرب و"الحصار" في اليمن سيسهم في تسوية سياسية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن إنهاء السعودية للحرب و"الحصار" في اليمن سوف يسهم في التوصل لحلول سياسية للأزمة هناك، وذلك خلال رد الوزارة على سؤال حول استهداف جماعة أنصار الله (الحوثيين) لمنشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية بالمملكة أمس الأحد.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بعد سؤاله عن الهجوم ضد السعودية أمس: "ما يحدث في اليمن هو ظلم علني لملايين اليمنيين أي وقت ستنهي في السعودية الحرب والحصار سيساعد ذلك في الوصول إلى حلول سياسية".

وأعلنت الحكومة السعودية أمس تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بمدينة الظهران شرقي المملكة لهجوم بمسيرة دون خسائر، بجانب سقوط شظايا صاروخ باليستي بالقرب من حي سكني تابع لأرامكو في نفس المدينة دون إصابات أو خسائر.

وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أعلنت أنهم أطلقوا 14 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية باتجاه السعودية تستهدف منشآت لأرامكو في رأس التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وعسير وجازان.

وقال العميد سريع في بيانه المنشور على صفحته في "تويتر": "استهدفت شركة أرامكو في ميناءِ رأسِ التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام في "عملية توازُن الردعِ السادسة، فيما تم استهدافُ مواقعَ عسكرية أخرى في مناطق عسير وجيزان بأربعِ طائرات مسيرة نوع قاصف 2k وسبعة صواريخ نوع بدر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".