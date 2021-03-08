قائد البحرية الإيرانية: ردنا على أي تهديد سيكون مدمرا

قال حسين خانزادي، قائد القوات البحرية الإيرانية، إن رد بلاده على أي تهديد يطولها سيكون قويا ومدمرا.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد قال خانزادي إن الوجود القوي لبحريتي الجيش والحرس الثوري الإيراني لم يسمح للعدو بالوصول إلى الحدود المائية للبلاد، مؤكدا أن الرد على أي تهديد سيكون قويا ومدمرا .

تصريحات قائد القوات البحرية الإيرانية جاءت، اليوم الإثنين، خلال اجتماع لقادة القوة البحرية في الجيش والحرس الثوري الإيراني.

وأشار إلى أن الأمن والسلام مستتب في منطقة الخليج "الفارسي" ومضيق هرمز بفضل الوجود القوي لقواته.

وشدد خانزادي على أن وجود قطاعات القوة البحرية للجيش في المياه الدولية غيرمعادلات العدو وتسبب في إفشال جميع دسائسه الرامية إلى انعدام الأمن وتهديد الملاحة التجارية، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن "العدو كان في البداية بصدد إغلاق الموانئ، وتسبب في انعدام أمن الناقلات التجارية، ولكن تواجد القوة البحرية بمعداتها وقواتها أفشل جميع تلك الدسائس" .

واعتبر خانزادي أن قواته البحرية تمثل اليد الطولى لبلاده أمام تهديدات العدو، قائلا: "ينبغي على جميع الدول الطامعة في حدود إيران أن تعلم بأن قواتنا تقف أمام أي وقاحة وبلطجة بعيون ثاقبة وإيمان قلبي ومعدات حديثة".