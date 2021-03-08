إسرائيل تسمح بدخول الأجانب إلى أراضيها بحالات استثنائية

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها ستسمح بدخول الرعايا الأجانب إلى أراضيها ضمن حالات استثنائية ابتداء من 8 مارس/أذار الحالي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية وجاء فيه أن "أي شخص يرغب بالسفر إلى إسرائيل يجب أن يملأ استمارة إعلان للمسافرين الذين يودون دخول الأراضي الإسرائيلية وذلك قبل 24 ساعة من مغادرة البلاد القادم منها".

وأضاف البيان أن "على حاملي الجنسية الأجنبية الراغبين في دخول إسرائيل، بالإضافة إلى ملء استمارة طلب الدخول للحصول على إذن لدخول البلاد وسيسمح فقط في حالات استثنائية".

يذكر أن كل الزائرين القادمين إلى إسرائيل، سيتعين عليهم تطبيق العزل لمدة أسبوعين.

وأعادت إسرائيل فتح العديد من الأعمال، بما في ذلك المحلات التجارية ومراكز التسوق، لكن دخول بعض المرافق الترفيهية يقتصر على من تم تطعيمهم باللقاح أو المتعافين من كوفيد-19.

وعاد العديد من أطفال المدارس إلى الفصول الدراسية لكن تلاميذ المدارس الإعدادية ما زالوا يتلقون دروسهم في المنزل، في حين يُسمح للمطاعم بتقديم الوجبات السريعة والتوصيل فقط.