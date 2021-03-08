أول تعليق رسمي على "اتهام خطير" وجهته ميغان ماركل للعائلة الملكية في بريطانيا

علقت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، على تصريحات الأمير البريطاني هاري وزوجته، ميغان ماركل، خلال المقابلة التي أجراها الزوجان مع المذيعة أوبرا وينفري وعرضتها قناة "سي بي إس".

وقالت وزيرة الأطفال البريطانية فيكي فورد، في تصريحات مع قناة "سكاي نيوز"، إنه "لا مكان للعنصرية في المجتمع البريطاني"، وذلك ردا على اتهام ميغان زوجة الأمير هاري شخص ما في العائلة المالكة بإثارة القلق حول مدى سواد بشرة ابنهما آرتشي.

وأضافت فورد، أنها "لم تشاهد المقابلة التي أجراها الزوجان الليلة الماضية"، لكنها قالت "لا مكان للعنصرية في مجتمعنا على الإطلاق".

وكانت زوجة الأمير البريطاني هاري، ميغان ماركل، انتقدت القصر الملكي في بريطانيا بسبب ما اعتبرته أفعال قادتها للتفكير في الانتحار أو إيذاء النفس.

وقالت ماركل، في حوارها مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، الذي أذيع على شبكة "سي بي إس"، ويعد الأول لهما بعد التخلي عن صفتهما الملكية، "لم أكن أريد أن أبقى على قيد الحياة. وكانت تلك فكرة ثابتة واضحة وحقيقية ومخيفة". وكشفت عن دور الأمير هاري عندما كانت تراودها تلك الأفكار قائلة، "أتذكر كيف كان هاري يحتضنني".

وعندما سئلت عما إذا كانت تفكر في إيذاء نفسها أو وجود أفكار انتحارية، قالت: "نعم، كان هذا واضحا جدا جدا... ومخيفا جدا".