من داخل خيمة في الجنوب... نتنياهو يصب القهوة لشيوخ عشائر عربية... فيديو

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، داخل خيمة عربية وهو يصب القهوة ويقدمها إلى شيوخ عشائر بدوية، جنوبي إسرائيل.

وبث نتنياهو على حسابه "مقطع القهوة"، الذي تم التقاطه خلال زيارة انتخابية له إلى قرية ترابين الصانع البدوية، قرب مدينة رهط العربية في النقب.

واستمر لقاء نتنياهو مع شيوخ القبائل، الذي حضره أيضا وزير المخابرات إيلي كوهين نحو الساعة.

وأثار الشيوخ العرب عددا من القضايا الملحة لهم، بما في ذلك سياسة الهدم الإسرائيلي الممنهج للمنازل البدوية بداعي البناء غير المرخص، والتعليم ومشاكل توظيف البدو في إسرائيل.

ولا تعترف إسرائيل بعشرات القرى البدوية في النقب، ما يجعلها غير مزودة بالبنى التحية اللازمة من شبكات المياه والكهرباء والمواصلات

وتعهد نتنياهو بإنشاء كلية أو جامعة في الجنوب، وكذلك إيجاد حلول للتعليم والتوظيف، بحسب موقع "واللا" العبري.

وقال: "سأنقل ملف المواطنين البدو في النقب إلى مكتبي وسأتولي متابعته شخصيا".

ويحاول نتنياهو الذي يتزعم حزب "الليكود" اليميني استمالة أصوات العرب في إسرائيل، بما فيهم البدو لتعزيز كفته في انتخابات الكنيست المقررة في 23 مارس/آذار الجاري.

وبحسب آخر إحصاء إسرائيلي رسمي، وصل عدد المواطنين العرب الفلسطينيين (مسلمون ومسيحيون) في إسرائيل (1,930,000) ويشكلون 21 بالمائة من إجمالي السكان، البالغ عددهم 9 ملايين و190 ألف مواطن.