تقرير: 5 دول فقط رفعت قيود السفر بالكامل أمام الأجانب

كشف أحدث تقرير لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، عن رفع خمس دول فقط - من أصل 217 وجهة حول العالم - قيود السفر المتعلقة بوباء فيروس كورونا لتكون مفتوحة بالكامل أمام الأجانب.

موسكو- سبوتنيك. وقال التقرير الصادر اليوم الاثنين: "تم رفع جميع القيود المفروضة على السفر بسبب كوفيد- 19، في 5 وجهات فقط (2% من جميع الوجهات في جميع أنحاء العالم) وهي ألبانيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان ومقدونيا الشمالية وتنزانيا".

ووفقا لمنظمة السياحة العالمية، لا تزال 32 في المائة من جميع الوجهات، أو 69 دولة، مغلقة أمام السياحة الدولية بسبب فيروس كورونا، مع إغلاق ما يزيد قليلا على نصفها (38 وجهة)، لمدة 40 أسبوعا على الأقل.

وفي الوقت نفسه، تطبق 73 دولة الإغلاق الجزئي للحدود، أو ما نسبته 34% من إجمالي عدد الوجهات، بحسب المنظمة.

وأضاف التقرير: "في الوقت الحالي، أدى استمرار الوضع الوبائي الخطير وخاصة ظهور أنواع مختلفة من الفيروس، والمثيرة للقلق إلى عكس الاتجاه وتسببت في تشديد قيود السفر، والتي كانت موجهة في الغالب إلى الوجهات التي تم فيها التحقق من هذه السلالات".

في العام الماضي، انخفض عدد الرحلات السياحية الدولية بنسبة 74 في المائة - نحو مليار رحلة - خلال ظهور جائحة فيروس كورونا مقارنة بالعام السابق، وهددت الأزمة ما بين 100 مليون و120 مليون وظيفة في الصناعة.