أردوغان لجونسون: مستمرون في موقفنا حول شرق المتوسط ومستعدون لـ"اللسان العذب"

ناقش الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، هاتفيا، تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة.
وأكد الرئيس التركي خلال حديثه على أن اتفاق التجارة الحرة الموقع في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بين أنقرة ولندن "يشكل نقطة تحول في العلاقات"، وقد تسهم برفع حجم التجارة بين البلدين إلى نحو 20 مليار دولار.
وشدد الرئيس التركي على استمرار بلاده في "موقفها البناء ببحري شرق المتوسط وإيجة كما في قضية قبرص، مؤكدا أن حل الدولتين يصل لمعادلة "رابح رابح"، وأن تركيا تحافظ على موقفها الهادئ وتصميمها على مواصلة المحادثات الاستكشافية، رغم الإجراءات والخطابات الاستفزازية لليونان"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأعرب أردوغان عن استعداد أنقرة لاستقبال منتدى "اللسان العذب" التركي البريطاني، العام الجاري، والذي يعدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال بيان صدر عن الرئاسة التركية، اليوم الاثنين إن "أردوغان بحث مع جونسون، تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والسياحة والدفاع والاستثمار إلى جانب القضايا الإقليمية".
واعتبر أردوغان أن "اتفاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين يشكل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين"، لافتًا إلى أن "الخطوات التي ستتخذ في إطار اتفاق التجارة الحرة ستساهم في تحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد، اليوم الإثنين، أن بلاده تشهد تدفقا متزايدا برأس المال الدولي.
وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته في قمة البوسفور الحادية عشرة التي تنظمها منصة التعاون الدولي، إن الاستثمار الذي لا يعود بالنفع على المجتمع ولا يتحول إلى قيمة مضافة ولا يفيد التنمية، هو عبارة عن استثمار "غير مكتمل".
وبين أردوغان أن بلاده من الدول القليلة التي تجاوزت العام الأول من جائحة كورونا بأقل الخسائر "بفضل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها".
وأكد أردوغان أنه "بفضل متانة البنية التحتية لقطاع الصحة تمكنا من تقديم كافة الخدمات الطبية لمواطنينا مجانا خلال فترة الجائحة".
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، نوه الرئيس التركي إلى أن حكومة بلاده دعمت القطاعات الإنتاجية والمواطنين بمبلغ 311 مليار ليرة تركية (41.5 مليار دولار).
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