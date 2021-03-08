وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد متطورة

بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بسلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "آي آر- 2 إم" في منشأتها النووية تحت الأرض في نطنز.

جاء ذلك بحسب ما أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بها الدول الأعضاء، اليوم الاثنين، في ما يعتبر انتهاكا إضافيا لاتفاق إيران لعام 2015 مع القوى الكبرى، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت الوكالة الأممية في بيانها إنه "في 7 مارس/ آذار 2021، تحققت الوكالة، من أن إيران بدأت في تغذية سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة المكونة من 174 جهاز طرد مركزي IR-2m"، في إشارة إلى سداسي فلوريد اليورانيوم، المادة الأولية لأجهزة الطرد المركزي.

وأشارت إلى أنه تم تركيب المجموعة الرابعة المكونة من 174 جهاز طرد مركزي من الطراز "IR-2m" ولكن لم يتم تغذيتها بعد بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي.

وأضافت أنه لا يزال تركيب سلسلة خامسة من أجهزة الطرد المركزي من نفس الطراز المشار إليه قيد التنفيذ، فيما لم يبدأ بعد تركيب سلسلة سادسة من الأجهزة ذاتها.

في الأسبوع الماضي، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، إن الوكالة تشعر بالقلق العميق إزاء عدم وجود تفسير إيراني لوجود بقايا يورانيوم في مواقع نووية مختلفة دون الإعلان عنه.

وفي نهاية فبراير/ شباط، أعلنت إيران، تركيب أجهزة جديدة متطورة للطرد المركزي من جيل "آي آر 6" و"آي آر 2" في موقع فوردو النووي، في خطوة حظيت بقلق واهتمام الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويأتي ذلك، بعد إعلان إيران تعطيل العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي، بما يضع حدا لعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للمنشآت النووية في البلاد.