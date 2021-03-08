ألف امرأة في إسطنبول يقودن مظاهرة احتجاجا على قتل النساء

تجمع نحو ألف امرأة قرب ساحة تقسيم الرئيسية في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الاثنين، احتجاجا على ما يرينه تقاعس السلطات في التحرك لمنع العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه.

ويأتي ذلك في ظل تزايد معدل قتل النساء في السنوات القليلة الماضية إلى المثلين تقريبا بين 2011 و2019، وفقا لمجموعة تراقب قتل النساء في تركيا، التي قالت إن 51 امرأة قتلن منذ بداية 2021، وتوفي 26 أخريات في ظروف مثيرة للريبة، وفقا لرويترز.

وتجمعت المحتجات في شارع رئيسي، بعدما أغلقت الشرطة مداخل ساحة تقسيم في يوم المرأة العالمي.

ووقفت الشرطة النسائية متشابكات الأيدي في نهاية الشارع، مانعات دخول الساحة وخلفهن الأسيجة وقوات الأمن ومدافع المياه.

وقالت ممرضة مشاركة في الاحتجاجات تدعى إيبيك دنيز (36 عاما)، "النساء قويات للغاية وهم خائفون من ذلك. يجب أن يمنعوا القتلة وليس نحن".