مساعد رئيس البرلمان الإيراني: إيران وروسيا تمتلكان علاقة استراتيجية وستتطور أكثر

شدد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، أن إيران وروسيا تتميزان بامتلاكهما علاقة إستراتيجية وستتطور أكثر من ذي قبل.

طهران-سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "تتميز إيران وروسيا بامتلاكهما علاقة استراتيجية، وستتطور أكثر من ذي قبل في جميع المجالات ومن النواحي الثقافية والسياسية أيضا".

وأضاف أن "إحدى الملاحظات الخاصة التي حملتها زيارة [رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر] قاليباف الأخيرة إلى موسكو موضوع نقل رسالة القائد الأعلى المهمة والاستراتيجية، حيث حظيت هذه الرسالة بعناية خاصة من قبل الرئيس بوتين".

وتابع عبد اللهيان: "يمتلك البلدان علاقات تعاون مؤثرة وفاعلة في مجالات مختلفة. أعتقد بأن علاقات البلدين ستتطور أكثر من ذي قبل في جميع المجالات ومن النواحي الثقافية والسياسية أيضا، وبكل تأكيد فإن التعاون في المجالات الدفاعية هو أحد العوامل المشتركة في العلاقة بين البلدين.