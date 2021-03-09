إيران: هناك "مجنون" انسحب من الاتفاق النووي وعلى أمريكا العودة إليه دون شروط

أوصى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى الاتفاق النووي دون أي شروط.

وطالب ربيعي أمريكا بعدم وضع عقبات أمام المسار الدبلوماسي، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وفي مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء، أكد ربيعي أن الرئيس الأمريكي السابق "الأرعن" انسحب من الاتفاق النووي فجأة، وعلى البيت الأبيض العودة دون عراقيل.

وتابع: "هناك مجنون انسحب من الاتفاق ويمكن العودة إلى خطة العمل المشترك".

وأشار إلى أنه على أمريكا أن تتخذ الخطوة الأولى نحو الدبلوماسية.

وقبل أيام، صرح كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن بلاده تدرس مقترح جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لعقد اجتماع غير رسمي ضمن "4+1" بحضور الولايات المتحدة وإيران.