مساعد رئيس البرلمان الإيراني: لا نوافق على الوجود العسكري لتركيا في العراق

شدد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، على رفض بلاده للوجود العسكري التركي في العراق.

وقال عبد اللهيان في مقابلة مع "سبوتنيك"، تنشر لاحقا: "لا نوافق على الوجود العسكري لتركيا في العراق رغم عدم اعتقادنا برغبتها في التوسع هناك".

وكانت تركيا وإيران استدعتا سفير كل منهما لدى الأخرى، نهاية شهر فبراير/شباط، في تصعيد للخلاف المرتبط بالوجود التركي في العراق.

ورغم أن تركيا وإيران بلدان خصمان في مناطق عدة في الشرق الأوسط ووسط آسيا، إلا أنهما نفّذتا عمليات ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق.

واتّهمت تركيا مسلّحين أكرادا بقتل 12 تركيا وعراقيا واحدا كانوا محتجزين كرهائن في شمال العراق.

وقصفت تركيا منطقة جبلية قريبة من سنجار، الشهر الماضي، بينما حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده على استعداد للتحرّك عسكريا للتخلص من "الإرهابيين" في المنطقة.

ودفعت الحادثة السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي للتحذير بأن على القوات التركية ألا "تشكّل تهديدا أو تنتهك الأراضي العراقية".

وندد السفير بالخطط التركية، قائلا: "ما علاقة سنجار بتركيا؟ على العراقيين حل المسألة بأنفسهم".

وقال مسجدي في مقابلة: "لا نقبل إطلاقا بأن تتدخل تركيا أو أي دولة أخرى في العراق عسكريا أو أن تتقدّم وتحظى بوجود عسكري في العراق".

وسارع سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز للرد، قائلا عبر تويتر إن السفير الإيراني "آخر شخص يحق له إعطاء تركيا دروسا" بشأن احترام حدود العراق.

واستدعى مسؤولون في الخارجية التركية السفير الإيراني محمد فرازمند لإبلاغه بأن تركيا تتوقع من إيران بأن تقف إلى جانبها في "الحرب على الإرهاب"، وذلك في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور.

وأبلغ المسؤولون السفير بأن تركيا "ترفض تماما" تصريحات مسجدي، مشددين على أن أنقرة تبلغ على الدوام الجهات المعنية، بما في ذلك بغداد، بخططها استهداف المسلحين. ونفّذت تركيا عدة ضربات جوية استهدفت قواعد تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق بما في ذلك في قنديل وسنجار.

وتصنّف أنقرة حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، على أنه منظمة إرهابية.

في المقابل، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير أنقرة لدى طهران على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بشأن وجود المسلّحين الأكراد في إيران.