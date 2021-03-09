توضيح مهم من أوبرا وينفري بشأن أكثر الاعترافات خطورة في مقابلتها مع هاري وميغان ماركل

حرصت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، أمس الاثنين، على توضيح أمر مهم بشأن أكثر الاعترافات المثيرة للجدل في اللقاء التلفزيوني الذي أجرته مع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل.

وأكدت أوبرا في حديثها عن بُعد إلى صديقتها مقدمة البرامج، غايل كينغ، في برنامج "سي بي إس ذيس مورننغ" أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب لم يبديا مخاوف بشأن بشرة نجل الأمير هاري آرتشي.

وقالت أوبرا: "لم يشارك [الأمير هاري] الهوية معي، لكنه أراد التأكد من أنني أعرف، وإذا أتيحت لي الفرصة لمشاركة من هو هذا الشخص، فلم تكن جدته ولا جده جزءا من تلك المحادثات"، بحسب مجلة "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكية.

وكانت ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري كشفا في لقائهما مع أوبرا وينفري عن وجود محادثات و"مخاوف" من جانب العائلة المالكة البريطانية بشأن لون بشرة طفلهما آرتشي، وأن الأخير لن يحصل على اللقب الملكي أو توفير الأمن له.

وقالت ماركل وهي ثنائية العرق إنها وزوجها الأمير هاري أصيبا بالصدمة بسبب كسر التقاليد على ابنهما، الذي سيكون أول فرد ملون يولد في الأسرة المالكة.

وقالت وزيرة الأطفال البريطانية فيكي فورد، في تصريحات مع قناة "سكاي نيوز"، إنه "لا مكان للعنصرية في المجتمع البريطاني"، وذلك ردا على اتهام ميغان زوجة الأمير هاري شخصا ما في العائلة المالكة بإثارة القلق حول مدى سواد بشرة ابنهما آرتشي.

وأضافت فورد أنها "لم تشاهد المقابلة التي أجراها الزوجان الليلة الماضية"، لكنها قالت: "لا مكان للعنصرية في مجتمعنا على الإطلاق".

وأجريت مقابلة أوبرا وينفري مع ميغان ماركل والأمير هاري في سانتا باربرا، حيث يقيم الزوجان حاليا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وشاهدها ما يقرب من 17 مليون مشاهد يوم الأحد.

وكشفت وينفري في برنامج "سي بي إس ذيس مورننغ"، أمس الاثنين، أنها وفريقها كلفوا بمونتاج المقابلة التي استمرت 3 ساعات واختزالها إلى ساعة و25 دقيقة.

كما أفصحت الإعلامية الشهيرة:

"ما عرض يوم الأحد هو قصة مهمة، وأثناء محاولة مونتاج هذه الساعات الثلاث قلت لفريق عملي: "سيكون السؤال الأهم الذي يجب الإجابة عنه هنا في نهاية هذا اللقاء هو: لماذا غادر الأمير هاري وميغان ماركل العائلة المالكة؟ وأعتقد أن القصص عن تعمية الملكة كانت مدمرة للغاية لهم ومؤلمة أيضا لأنهم فهموا بوضوح شديد أنه كانت هناك شهور وأشهر من الاستعداد قبل انتقالهم فعليا إلى كندا".

وتعتبر مقابلة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع أوبرا وينفري الأحد، والذي أذاعته شبكة "سي بي إس" الأمريكية هو أول لقاء لهما بعد تخليهما عن صفتهما الملكية.