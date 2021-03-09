ظهور القطار النووي المدرع الجديد للبحرية الأمريكية...صور

ظهرت صور للقطارات النووية الأمريكية الجديدة، التي تقوم شركة "فييغور أندوستري" بصناعتها بموجب عقد مع البنتاغون.

ووفقا لصحيفة "ذا درايف" الأمريكية، فإنه سيتم تسليم السيارة الأولى من التصميم الجديد للعميل في نهاية عام 2021، وسيتم استخدامها في برنامج دعم المفاعلات النووية البحرية.

وستقوم القطارات وفق الصحيفة، بنقل الوقود لحاملات الطائرات والغواصات النووية الجديدة والمستهلكة، ومسؤولة أيضًا عن شحنات أخرى تتعلق بالأمن القومي، كما تعمل على نقل الرؤوس الحربية النووية.

Бронированный вагон ВМС США для перевозки ядерных материалов. Фото: https://t.co/V5ZcSzRgO5 pic.twitter.com/HKbQrhrLep — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) March 9, 2021

ستحل القطارات المدرعة الجديدة محل المعدات الدارجة القديمة، والتي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، الغريب أن العربات الجديدة مطلية باللون الأزرق، في حين أن القطارات السابقة لنقل المواد النووية كانت بيضاء. ربما تكون هذه محاولة لتضليل الناشطين البيئيين الذين يعتصمون بانتظام في القطارات النووية.

تم تصميم السيارة المدرعة "VWXX-800" في الصورة لحماية البضائع الاستراتيجية. إنه محمي من الأسلحة الصغيرة، في الجزء الأوسط يوجد ارتفاع فيه ثغرات، مما يسمح بقصف دائري. كما يتم تثبيت الأضواء الكاشفة في الجدران الجانبية للسيارة.

وبحسب قاعدة بيانات السكك الحديدية، يبلغ طول السيارة نحو 33 مترًا، والعرض 3.5 متر، والارتفاع 5 أمتار، فيما يبلغ وزنها نحو 60 طنًا.

في المستقبل القريب، تعتزم البحرية الأمريكية شراء خمس سيارات على الأقل من الطراز الجديد.

يذكر أن شركة "فييغور أندوستري" قامت ببناء عدد من الغواصات الصغيرة ذات الأغراض الخاصة للبحرية الأمريكية وطائرة بحرية دون طيار، بالإضافة إلى عوامة لاختبار تقنية تحويل طاقة الأمواج إلى طاقة كهربائية في مشروع مع الشركة التشيكية "سكودا".